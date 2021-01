Anaoo-Assomed: “Il 5-10% dei medici non farà il vaccino anti Covid”

AGI – “Quello alla vaccinazione è per noi un obbligo etico e deontologico. Questo è l’invito che abbiamo fatto come sindacati ai lavoratori. Non penso che una minoranza di colleghi che non si vaccineranno possano costituire un problema in quanto, da tutte le informazioni che abbiamo, siamo di fronte a percentuali che forse stanno tra il 5 e il 10% che non influenzeranno il raggiungimento dell’immunità di comunità”. Lo ha detto il presidente dell’Anaoo-Assomed, Carlo Palermo, concludendo il webinar organizzato dall’associazione sindacale medica su ‘Vaccino anti Covid-19. Obbligo e lavoro’.

