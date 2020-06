La riapertura dei confini tra le regioni del 3 giugno, segna la netta ripresa del traffico sulle strade e sulle autostrade della rete Anas, dopo il calo degli scorsi mesi dovuto al lockdown per l’emergenza da Covid-19. Nella prima settimana di giugno, infatti, l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) sull’intera rete Anas registra un decremento dei veicoli totali del 20% rispetto agli stessi giorni del 2019. Un dato significativo se si considera che nell’ultima settimana di marzo, con la chiusura dei servizi non essenziali, il traffico rispetto a un anno prima segna un -81% per i veicoli leggeri e un -49% per quelli pesanti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Anas, con fase 3 traffico in ripresa su tutta la rete proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento