anas,-gemme:-in-sicilia-12-mld-investimenti,-mondo-oggi-molti-vincoli

Gestiamo 3.905 km in questa Regione, l’azienda c’è, dice l’ad

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) – “Intanto abbiamo 3.905 chilometri noi in gestione in Sicilia e 12 miliardi di investimenti. Per fare gli investimenti, in un mondo come quello di oggi, che è ricco di vincoli, con pochi gradi di libertà, un’impresa come la nostra, ha le sue difficoltà. Però nei programmi ci siamo”: lo ha detto l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, a margine dell’apertura del Viadotto San Giuliano a Caltanissetta.”Una cosa fantastica che ho visto l’ultima volta che sono venuto in Sicilia il 17 aprile, tre mesi dopo passando tra Catania e Caltanissetta, ho visto una cosa eccezionale: il viadotto che sta per essere demolito completamente, un avanzamento del 58%, quindi in tre mesi ho visto un ‘progress’ molto importante. L’azienda c’è, abbiamo recentemente cambiato il capo compartimento e abbiamo un accordo molto importante con con il vostro presidente Schifani, l’investimento nella vostra Regione c’è”, ha aggiunto Gemme.