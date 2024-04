anas,-meloni:-salvini-non-chiamato-in-causa,-no-riferire-in-aula

Sul caso Verdini non ho gli elementi per commentare

Roma, 4 gen. (askanews) – “Ho trovato su quotidiani virgolettati sul caso Verdini che non ho mai fatto. Non ho gli elementi per commentare il fatto in se, bisogna attendere gli sviluppi delle Magistratura. Sulla questione – ha aggiunto la premier – bisogna attendere il lavoro della magistratura, commentare semmai gli sviluppi. Sicuramente da quello che ho letto le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che Salvini debba riferire in aula su questa materia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.”Con questo governo affaristi e lobbisti non stanno passando un bel momento, non escludo che gli attacchi che mi arrivano siano figli di questa dinamica” ha aggiunto la premier.