Categoria: Secondi piatti

Ingredienti

Petto d’anatra 800 g (2 petti)

Melagrana 900 g (2 frutti)

Cipolle bianche 100 g

Burro 25 g

Farina 00 4 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Anatra alla melagrana, passo 1

Per realizzare l’anatra alla melagrana per prima cosa praticate dei tagli sulla pelle dei petti d’anatra con un coltello (1), quindi salate e pepate: i tagli permetteranno di far penetrare le spezie insaporendo meglio la carne. Sciogliete 10 g di burro in un tegame (2) e adagiate i petti d’anatra per rosolarsi dal lato della pelle per 4 minuti a fuoco vivace (3).

Anatra alla melagrana, passo 2

Poi girate la carne e fate rosolare anche l’altro lato per 4 minuti (4). Tagliate a metà una melagrana (5) e spremete 120 g di succo con uno spremiagrumi (6).

Anatra alla melagrana, passo 3

Irrorate la carne con 1/3 del succo di melagrana (7) e proseguite la cottura, a fuoco moderato, per altri 10 minuti, avendo cura di girare i petti a metà cottura. Una volta pronta (8), estraete la carne dalla padella e tenetela in caldo da parte (9).

Anatra alla melagrana, passo 4

Mondate mezza cipolla e tagliatela a tocchetti abbastanza grandi (10). In un’altra pentola, fate sciogliere il resto del burro, ovvero 15 g (11), unite la cipolla (12) e fatela rosolare a fuoco dolce per circa 8 minuti.

Anatra alla melagrana, passo 5

Una volta che il burro è ben insaporito e la cipolla dorata (13), potete eliminarla dalla pentola. Versate nella stessa padella il succo di melograna rimasto, circa 80 g (14), un pizzico di sale, una spolverata di pepe e la punta di un cucchiaio di farina (15).

Anatra alla melagrana, passo 6

Mescolate con una frusta a mano, per evitare la formazione di grumi (16). Fate sobbollire per qualche minuto, in modo che prenda consistenza e si addensi leggermente (17). Tagliate i petti d’anatra a fettine (18).

Anatra alla melagrana, passo 7

Su ogni piatto create un fondo, versando 2 cucchiai di salsa alla melagrana (19). Adagiate sopra le fettine di anatra e irrorate con altra salsa (20). Tagliate la calotta dell’altra melagrana, incidente la buccia a spicchi (21).

Anatra alla melagrana, passo 8

Aprite il frutto (22) e prelevate 3 cucchiai di chicchi di melagrana (23) da distribuire sul piatto e sopra l’anatra come decorazione. Servite l’anatra alla melagrana ben calda (24).

Conservazione

L’anatra alla melagrana và consumata calda, appena pronta. Se dovesse avanzare, potete conservare la pietanza in frigorifero per 1 giorno, coperta con pellicola trasparente o all’interno di un contenitore ermetico. Si sconsiglia la congelazione.

Consiglio

In cottura, potete aromatizzare la pietanza unendo anche una spolverata di noce moscata o della cannella: i sapori speziati si sposano perfettamente con l’anatra alla melagrana.

