 Anc, focus sul rapporto tra amministrazione pubblica e professionisti

A Torino il 10 marzo si terrà il convegno dell’Associazione nazionale Commercialisti, presieduta da Marco Cuchel

Nuova tappa del calendario 2023 degli eventi dell’Associazione Nazionale Commercialisti è la città di Torino che vedrà il prossimo 10 marzo, presso l’Hotel NH Torino Centro ospitare i lavori del convegno nazionale “2023 L’evoluzione delle Professioni – Rapporto tra Amministrazione Pubblica e Professionisti”.

Nutrito il parterre dei relatori, composto da rappresentanti della politica e del governo, delle professioni e delle istituzioni, che saranno protagonisti delle quattro tavole rotonde in programma nel corso dell’intera giornata. Al centro delle tavole rotonde argomenti di estrema attualità: l’obsolescenza del Sistema Tributario, il rapporto Amministrazione Pubblica e Professionisti, la parità di genere nelle Professioni, l’evoluzione del Paese sul fronte dei temi riguardanti l’ambiente e la giustizia.

“L’appuntamento di Torino – afferma Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – si presenta con un programma particolarmente ricco di argomenti e ci auguriamo, grazie anche alla presenza dei rappresentanti del Governo che interverranno, di riuscire a ricevere risposte su questioni che sono urgenti non solo per i professionisti ma per l’intero Paese, e tra queste hanno certamente un peso importante i temi del fisco e del rapporto con l’Amministrazione Pubblica”.

Il convegno, la cui partecipazione è gratuita, è valido per la formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e per i Periti Industriali.

