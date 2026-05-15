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ANC partecipa alla consultazione pubblica sul Codice della crisi d’impresa
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ANC partecipa alla consultazione pubblica sul Codice della crisi d’impresa

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Inviato un documento sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha inviato quest’oggi il suo contributo alla campagna di consultazione pubblica della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, contenente i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti alla Composizione negoziata della crisi.

“Grazie al lavoro della Commissione ANC Procedure Concorsuali e Crisi d’impresa e alla possibilità data dall’Agenzia, che ringraziamo” spiega il Presidente Marco Cuchel “abbiamo messo a punto un documento che analizza la bozza di circolare, ne rileva i punti critici e suggerisce possibili riformulazioni.

Il tutto, sostenuto da riferimenti normativi puntuali e pertinenti” “Riteniamo che lo strumento della consultazione pubblica sia un grande mezzo di democrazia partecipativa e consideriamo il coinvolgimento di soggetti interessati nella formazione dei processi legislativi e amministrativi una risorsa di cui un Paese avanzato non possa fare a meno.

In particolare” conclude Cuchel “siamo convinti, e nel documento lo esplicitiamo, che in una materia come quella della crisi d’impresa, il contributo della nostra categoria può essere decisivo per rafforzare la coerenza dell’interpretazione amministrativa con il dato normativo e sistematico e migliorare la funzionalità concreta della composizione negoziata, riducendo il rischio di disallineamenti istruttori, duplicazioni professionali non necessarie, incertezze documentali e ritardi procedurali incompatibili con l’esigenza di tempestivo risanamento”.

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