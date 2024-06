ance-e-cni:-prima-giornata-nazionale-dell’ingegneria-economica

Le tematiche di ingegneria economica sono fondamentali per consentire adeguati investimenti in opere d’ingegneria per lo sviluppo del nostro Paese

La sostenibilità socio-economica è di primaria importanza per la costruzione e la gestione dei progetti. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha organizzato la prima Giornata Nazionale dell’Ingegneria Economica per affrontare questi temi.

In questo lavoro si discute di ESG (Environmental, Social, Governance), un argomento importante per i principi di trust, le valutazioni immobiliari e le valutazioni strategiche degli stakeholder nell’era degli “scudi erariali” previsti dal Codice dei Contratti. Si discuterà anche della possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico attraverso la collaborazione pubblico-privato.

Il presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, ha dichiarato: “Per il Consiglio Nazionale le questioni economiche e tecniche costituiscono una priorità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, consentendo sufficienti investimenti in iniziative tecnologiche per lo sviluppo del nostro Paese”.

“Infatti, attraverso partenariati pubblico-privato, le Pubbliche Amministrazioni commissionano la pianificazione, costruzione e gestione di edifici e servizi. Nell’ambito della missione del PNRR, molti interventi, come le infrastrutture di trasporto urbano, i sistemi di teleriscaldamento e produzione di idrogeno, l’efficienza energetica delle scuole, degli edifici pubblici o in edilizia convenzionata, dei porti e delle infrastrutture di ricerca scientifica universitaria, saranno implementati man mano che si potranno realizzare operazioni di PPP”.

“Abbiamo voluto organizzare questa giornata in collaborazione con ANCE perché, per realizzare opere in modo veramente artigianale, è necessaria una collaborazione sinergica con le imprese edili e una gestione efficace ed efficiente. Perché non si può prescindere”.

“In questa occasione, il Presidente di ANCE, Federica Brancaccio, aggiunge: “ANCE è impegnata a costruire maggiori sinergie con il mondo professionale con cui collaboriamo ogni giorno per modernizzare il settore delle costruzioni, abbiamo la possibilità di crescere. Inoltre, vogliamo garantire che gli operatori effettuino gli interventi entro i tempi specificati e garantire la sostenibilità economica. Sono accolti con favore questi sforzi volti a promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati ​​interessati”.

