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ANCE: rallentamento pagamenti ad imprese può essere esplosivo
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ANCE: rallentamento pagamenti ad imprese può essere esplosivo

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By Redazione-web

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Imprese vantano più di 2 miliardi di euro di mancati ristori

Il rallentamento che si è verificato nei flussi di denaro e nei pagamenti dall’estate scorsa sta generando notevoli pressioni finanziarie per le imprese che hanno bisogno di liquidità e potrebbero trovarsi in difficoltà proprio nel momento finale del PNRR.

La combinazione di pagamenti in ritardo e mancanza di rimborsi per l’aumento dei costi dei materiali potrebbe risultare devastante. Queste le parole di Federico Ghella, vicepresidente dell’ANCE, durante un’audizione presso la Commissione Ambiente del Senato riguardante il decreto sui commissari.

In merito a questo argomento, ha aggiunto che è “positivo” il provvedimento del decreto legge che prevede 2,8 miliardi di euro per RFI nei prossimi due anni, mirando a ridurre il proprio debito, ma ha sottolineato che le problematiche legate ai tempi di pagamento coinvolgono tutti gli enti appaltatori in Italia, iniziando dall’ANAS; quindi, è imprescindibile trovare una soluzione globale.

Inoltre, ha continuato, “i ritardi nei finanziamenti legati all’aumento dei costi dei materiali si sommano a questi problemi: attualmente, le imprese reclamano oltre 2 miliardi di euro di rimborsi non ricevuti per lavori svolti più di un anno fa”.

Ciro Di Pietro

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