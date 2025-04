ancelotti-accusato-di-frode-dal-fisco-spagnolo.-l’allenatore-del-real:-“io-innocente”

(Adnkronos) –

Carlo Ancelotti sul banco degli imputati, questa volta però il campo non c’entra. Il tecnico del Real Madrid è infatti accusato di aver frodato il fisco spagnolo, tra il 2014 e il 2015, per un totale di 1.062.079 euro e questa mattina si presentato al Tribunale provinciale di Madrid. “Vengo a dichiarare”, ha spiegato al suo arrivo, “se sono preoccupato? No. Ho fiducia nella mia innocenza”.

La richiesta della Procura per l’ex tecnico del Milan è di 4 anni e nove mesi: “Quando il Real Madrid mi propose la cessione dei diritti di immagine, mi misi in contatto col mio consulente inglese e dopo non me ne sono più occupato perché tutto mi sembrava corretto. Non pensavo che ci fosse una frode anche se ora, visto che sono qui, credo che le cose non fossero del tutto corrette”, ha spiegato Ancelotti

“Non ho mai dato importanza ai diritti d’immagine, sono i giocatori che fanno vendere le magliette”, ha continuato, “mi interessava solo ricevere i sei milioni netti per tre anni e non mi sono mai reso conto che qualcosa non fosse corretto, né ho ricevuto alcuna comunicazione su un’indagine in corso”. All’uscita dal tribunale l’allenatore del Real Madrid si è limitato a dire “è andata bene, molto bene”.