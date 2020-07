Ancelotti ancora sconfitto: “Non so cosa stia succedendo”. Le parole

Europa League quasi svanita, Carlo Ancelotti ha parlato dopo l’ennesima sconfitta che condanna quasi l’Everton: la squadra inglese aveva come obiettivo l’Europa League, ma ultimamente non è andata molto bene…

Ancelotti: “Non so cosa stia accadendo. Parlerò con la squadra”

“L’attitudine non è stata buona dall’inizio alla fine. Il capitano si è preso le responsabilità, dobbiamo andare avanti e parlerò con la squadra per capire cosa sta succedendo. La stagione non è finita e voglio prestazioni diverse, soprattutto un atteggiamento diverso sul campo. Puoi perdere la partita, ma non lo spirito. Em stata veramente brutta, Io non ho bisogno di urlare per dire che non sono accettabili prove così”.

