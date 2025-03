Ancelotti attacca Liga e Uefa: “Pensano soltanto a soldi e diritti tv”

(Adnkronos) –

Carlo Ancelotti contro Liga e Uefa. L’allenatore del Real Madrid, fresco di quarti di Champions League conquistati battendo ai calci di rigore l’Atletico, ha parlato del calendario e numero di partite a cui sono costretti i calciatori, specialmente con il nuovo format della Champions e l’introduzione del nuovo Mondiale per Club.

“Questa è una stagione stressante a causa del calendario”, ha detto Ancelotti in conferenza stampa, “da gennaio non ci siamo mai fermati, giochiamo ogni tre giorni. Persino per me che non gioco è troppo. Avere soltanto tre giorni per preparare una partita non è facile, i giocatori non hanno tempo per recuperare. Purtroppo non si può fare molto a riguardo, l’unica opzione possibile sarebbe quella di fermarsi”.

Ancelotti poi ha attaccato direttamente le Federazioni, sia quella europea che quella spagnola, responsabili di ingolfare sempre più il calendario: “Il minimo necessario tra una partita e l’altra è di 72 ore. È evidente però che la priorità sono denaro e diritti televisivi, non il benessere dei calciatori”, ha concluso il tecnico del Real. Nessun commento invece sul rigore di Julian Alvarez, al centro delle polemiche in Spagna: “Non mi sono accorto di tutto questo rumore, di queste polemiche. Per noi quella partita è finita, pensiamo alla prossima”.