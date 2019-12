Ancelotti: “Felice di fare ritorno in Premier League”

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. C’è stato il tweet della società inglese dopo la firma: Carletto ha risolto il contratto col Napoli. Di seguito il commento dell’ex tecnico azzurro.

Entusiasta di condividere la notizia che mi unirò all’Everton FC. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la tua fiducia in me