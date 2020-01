Ancelotti idolo a Liverpool: “Fantastico e magnifico” | VIDEO

Il Napoli non se la passa benissimo, Carlo Ancelotti sì invece. L’ex allenatore azzurro è già l’idolo dei tifosi in Inghilterra, in quel di Liverpool precisamente. Sponda Everton, sia chiaro. 10 punti in 5 partite da quando è lì, mentre Gattuso sorride meno: 3 punti in 5 partite.

Ancelotti amato: “Fantastico e magnifico”

