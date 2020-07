Ancelotti-Napoli, quanti danni! Ma se su Lozano avesse ragione?

Il Napoli, grazie alla vittoria per 1-2 contro il Genoa, mantiene il quinto posto in classifica. Gennaro Gattuso, dodici punti nelle ultime cinque gare, è riuscito a salvare una stagione che, prima del suo avvento in Campania, era da considerare fallimentare. I più si chiedono dove sarebbe potuto arrivare il Napoli se il coach calabrese fosse approdato alla corte di De Laurentiis almeno un paio di mesi prima. La sensazione è che con Ringhio almeno l’obiettivo quarto posto sarebbe stato… continua a leggere sul sito di riferimento