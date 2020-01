Ancelotti rivela: “Nel 2015 fui vicino al Liverpool. Poi i Reds scelsero Klopp”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, alla vigilia dell’attesissimo derby del Merseyside contro il Liverpool​ di domani in FA Cup ha rilasciato un’intervista al Telegraph rivelando di essere stato molto vicino alla panchina dei Reds alcune stagioni fa. Il tecnico di Reggiolo al termine della sua avventura sulla panchina del Real Madrid nel 2015 fu contattato dal club britannico che era in cerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Brendan Rodgers ma purtroppo per lui alla fine non se… continua a leggere sul sito di riferimento