Ancelotti vuole James Rodriguez: l’Everton sfida l’Arsenal

I sogni son desideri di felicità… Magari è proprio così che si sente Carlo Ancelotti nei confronti di James Rodriguez. Il tecnico di Reggiolo pare essere ancora una volta interessato al calciatore del Real Madrid.

James-Ancelotti, una storia infinita

Carletto intatti avrebbe chiesto di nuovo il colombiano. Gli inglesi starebbero sondando il terreno col Real Madrid: il 10 della Colombia non gioca da tempo e la condizione fisica non è al massimo, ma Re Carlo confida di recuperarlo. Occhio però, perché la concorrenza non manca mai. Insieme all’Everton c’è anche l’Arsenal: duello di mercato in vista.

