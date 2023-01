Anche Allianz tra i Top Employer 2023, terzo anno consecutivo

Letizia Barbi: rispecchia i nostri valori e il nostro impegno

Milano, 17 gen. (askanews) – Allianz S.p.A. ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento internazionale Top Employer 2023, che certifica le Best Practices nelle politiche e strategie delle Risorse Umane volte a migliorare le organizzazioni promuovendo nel contempo il benessere e lo sviluppo dei dipendenti.

Allianz si riconferma così employer of choice, attestato dal Top Employers Institute – l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR – e si vede nuovamente riconosciuto il raggiungimento degli elevati standard richiesti nelle best practice di Risorse Umane, in particolare distinguendosi, con un punteggio pari al 100%, nelle aree: Business Strategy, People Strategy, Organisation & Change, Purpose & Values, Ethics & Integrity.

Letizia Barbi, direttore delle Risorse Umane di Allianz S.p.A., ha commentato: “Siamo molto lieti di avere ottenuto anche quest’anno la certificazione Top Employers Italia che rispecchia i nostri valori e il nostro impegno nel voler sempre progredire mettendo la persona al centro della nostra strategia in un ambiente meritocratico, inclusivo e innovativo”.

Allianz S.p.A. ha già recentemente ottenuto anche la certificazione EDGE Move, condotta dalla Edge Certified Foundation, sulle politiche e pratiche aziendali della Compagnia mirate alla parità di genere.