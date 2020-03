Tredici mesi dopo un’iconica presentazione nel mezzo di una tormenta di neve, la senatrice Amy Klobuchar, 59 anni, si è ritirata dalla corsa alle presidenziali. Entrata come candidata dei democratici moderati, Klobuchar ha annunciato il suo appoggio all’ex vicepresidente Joe Biden, con il quale farà comizio stasera a Dallas. Alla vigilia del Super Tuesday, che vedrà domani le primarie in quattordici stati, con 1.357 delegati in gioco, la senatrice è la terza candidata a lasciare la scena in appena tre giorni, dopo il miliardario Tom Steyer e il giovane democratico Pete Buttigieg, che, secondo quanto riferisce The Hill,

L’articolo Anche Amy Klobuchar lascia la corsa per le primarie dem proviene da Notiziedi.

