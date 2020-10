Anche BOE fornirà gli schemi OLED per iPhone 12

Secondo un nuovo rapporto, BOE sta realizzando schermi OLED destinati ai nuovi modelli di iPhone 12.

Per molto tempo, la società realizzato schermi LCD per Apple e in seguito ha iniziato a realizzare schermi OLED per Apple Watch. Successivamente, BOE ha effettuato grossi investimenti per iniziare a produrre schermi OLED per smartphone per far sì che il colosso di Cupertino potesse utilizzare anche i suoi display sugli iPhone.

Le avanzate capacità di produzione OLED di Samsung l’hanno resa l’unica azienda in grado di soddisfare i rigorosi standard di qualità di Apple,

