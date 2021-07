AOSTA – C’è anche una valdostana tra le 30 designer italiane “in vetrina” alla mostra Femminile Plurale, allestita al rinomato Cristallo Resort & Spa di Cortina d’Ampezzo, per celebrare i suoi 120 anni di storia. Chicco Margaroli, artista poliedrica di Aosta, ha raggiunto la località alpina con i suoi “soques”, delle calzature in pelle scamosciata arricchite da decorazioni pittoriche. Dei pezzi unici, ispirati ai tradizionali zoccoli valdostani in legno, ma rivisitati in chiave artistica.

Per l’occasione, su ogni calzatura l’artista ha dipinto un cammeo ovale raffigurante, sulla scarpa destra, l’iconica silhouette del resort veneto e il profilo delle Tofane, la catena montuosa che si affaccia sulla conca ampezzana, sulla sinistra. Le calzature di Margaroli sono i pezzi di punta del progetto Dzoyé, che significa “giocare” in patois, realizzato insieme a Bianca Baratti. I loro pezzi saranno esposti per tutta l’estate nell’hotel di lusso di Cortina. La mostra, vera espressione del made in Italy e del talento femminile, sarà visitabile anche online sulle pagine Facebook e Instagram del Cristallo Resort & Spa e su Facebook e Instagram di The Dressing Screen, il primo e-commerce di moda dedicato alle eccellenze del made in Italy.

LEGGI ANCHE: Anche la Valle d’Aosta aderisce alla Giornata del donatore e del diabete

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Anche Chicco Margaroli tra le 30 designer in mostra a Cortina proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento