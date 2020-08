Anche Facebook critica le commissioni dell’App Store

Facebook ha criticato Apple su come gestisce il suo App Store per quanto riguarda un nuovo servizio di streaming di eventi sulla piattaforma del social. La società di Mark Zuckerberg, afferma che la commissione del 30% dell’App Store sta danneggiando le piccole imprese durante la pandemia.

La critica da parte di Facebook arriva in seguito al lancio di un nuovo servizio che ospita eventi a pagamento in streaming dal vivo come lezioni di fitness o seminari (tramite Bloomberg).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Anche Facebook critica le commissioni dell’App Store proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento