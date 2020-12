Anche il Napoli Basket omaggia Maradona: la celebrazione prima del match (vincente) giocato contro la EBK Roma

Forse in pochi lo sanno, ma il nuovo Napoli Basket ha attrezzato un roster da urlo per riguadagnare subito il massimo campionato nazionale. Napoli ha sempre amato la palla a spicchi e chissà che con questo nuovo corso (dopo anni travagliati per la verità), il club partenopeo non possa rivivere i fasti di 15 anni fa quando, tra gli altri, Lynn Greer, Ansu Sesay e Michel Morandais riuscirono a vincere una storica Coppa Italia. Ma veniamo alla cronaca. Domenica il collettivo di coach Sacripanti ha battuto la EBK Roma per 83 a 72. Prima del match la squadra ha omaggiato il Pibe de oro. E’ fantastico, come si apprende dalla foto in basso, vedere tutti i cestisti indossare la 10 che ha reso iconica la città di Napoli.

