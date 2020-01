Sta spopolando in queste ore su Instagram la Dolly Parton Challenge, “sfida” che consiste nel postare una foto in cui si viene ritratti in modo diverso nei 4 social principali: Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder.

Quella del Napoli

Anche il Napoli ha deciso di prendere parte alla Challenge, e poco fa, sul profilo instagram ufficiale officialsscnapoli, è stata pubblicata la foto che ritrae i diversi calciatori azzurri (e Ringhio) nei social in questione.

IL POST

https://www.instagram.com/p/B7tUw6circB/?hl=it

The post Anche il Napoli partecipa alla Dolly Parton Challenge: ecco il post Instagram appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento