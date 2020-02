Anche il settore agroalimentare ristagna

Nel terzo trimestre del 2019 è proseguita la fase negativa del settore agroalimentare in Italia. Secondo i dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura, il valore aggiunto è diminuito del 2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% rispetto allo stesso trimestre nel 2018.

