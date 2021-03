Il Giudice Sportivo oltre ad aver appiedato Kalidou Koulibaly per quell’intervento scomposto di domenica, ha punito anche Filippo Inzaghi. Il tecnico ha dato ai suoi ragazzi indicazioni dalla tribuna del Maradona anche se era squalificato. Questo gesto gli è costato 2500 euro. Secondo i colleghi di Ottopagine è probabile che “l’adrenalina abbia preso il sopravvento” ed ecco che per questa ragione l’ex Milan non si è saputo trattenere. Il fatto però è stato prontamente segnalato dal collaboratore della Procura Federale, inducendo il Giudice Sportivo ha infliggergli l’ammenda.

Inzaghi appiedato dal Giudice sportivo

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Superpippo potrà tornare in panchina mercoledì nel match del Vigorito che il Benevento giocherà con il Verona. Non ci sarà Barba, per lui è scattata la squalifica dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata al Maradona.

SEGUICI SU FACEBOOK!

The post Anche Inzaghi punito dal Giudice sportivo: la motivazione è curiosa appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento