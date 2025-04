anche-julian-assange-a-piazza-san-pietro-per-i-funerali-di-francesco

La moglie Stella: “Gli offrì asilo in Vaticano”

Roma, 26 apr. (askanews) – Anche il fondatore di Wikileaks Julian Assange era in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Liberato dal 2024 dalle carceri Usa, dopo sette anni passati da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, l’estradizione e un patteggiamento che ha concluso il lunghissimo contenzioso per la diffusione di file con segreti militari del Pentagono, Assange è giunto a Roma per “esprimere gratitude per il sostegno del Papa durante la persecuzione” ha scritto la moglie Stella Assange su X nell’account Wikileaks, condividendo una foto con Julian e i bambini. “I nostri figli e io abbiamo avuto l’onore di incontrare Papa Francesco nel giugno del 2023 per discutere come liberare Julian dal carcere di Belmarsh. Francesco ha scritto a Julian in prigione e gli aveva persino proposto di dargli asilo in Vaticano” ha scritto Stella Assange.