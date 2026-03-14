anche-la-corea-del-nord-‘sfida’-trump:-lancio-di-missili-verso-il-mar-del-giappone;-kim-e-la-figlia-13enne-spettatori-dello-‘show’

ROMA – Mentre non sembra affatto scemare i conflitto in Medio Oriente, un altro fronte sembra sul punto di surriscaldarsi pericolosamente. Proprio oggi, sabato 14 marzo, infatti la Corea del Nord ha lanciato una decina di missili balistici verso il Mar del Giappone. A lanciare l’allarme è stata la Corea del Sud, in particolare, secondo quanto riferito a Afp, lo Stato Maggiore Congiunto di Seul, lo JCS. Il ‘test’, secondo l’agenzia, sembrerebbe essere la risposta di Pyongyang alle esercitazioni militari in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti. Attività che avevano già innervosito oltre il confine settentrionale e portato alla minaccia di “terribili conseguenze”.

LE REAZIONE DI SEUL: “UNA PROVOCAZIONE CHE VIOLA LE RISOLUZIONI ONU”

In una comunicazione ufficiale, lo JCS ha riferito più precisamente che le forze armate di Seul hanno rilevato circa dieci missili balistici lanciati da una nave da guerra dalla zona di Sunan, in Corea del Nord, verso il Mar del Giappone, intorno alle 13:20. I missili sono riusciti a percorrere una distanza di circa 350 chilometri. A sua volta lo Stato Maggiore congiunto ha aggiunto che l’esercito sudcoreano è pronto a “rispondere in modo schiacciante a qualsiasi provocazione”. Anche la presidenza di Seul si è affrettata a condannare i lanci, definendoli una “provocazione che viola le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite” e ha esortato Pyongyang a interrompere immediatamente tali azioni.

KIM JONG UN E LA FIGLIA 13ENNE SPETTATORI DEL LANCIO-MISSILI

Ad assistere al test dei missili in diretta sono stati il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia 13enne, Kim Ju-ae. Un video della televisione di Stato ha infatti mostrato i due all’interno di una sala conferenze,mentre sembrano intenti a guardare uno schermo.

LA QUESTIONE NUCLEARE RESTA APERTA

Afp aggiunge che i lanci sono avvenuti poche ore dopo che il primo ministro sudcoreano Kim Min-seok aveva affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva sollecitato un incontro con il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un. In ballo, come per l’Iran, è la questione nucleare. “Da decenni- si ricorda- Washington è in prima linea negli sforzi per smantellare il programma nucleare nordcoreano, ma vertici, sanzioni e pressioni diplomatiche hanno avuto scarso impatto”.

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