anche-la-puglia-compatta-per-de-nuccio

Dopo Calabria e Triveneto si rafforza la linea della continuità

BARI – Si consolida e si amplia il fronte territoriale a sostegno della riconferma di Elbano de Nuccio alla guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dopo la Calabria e il Triveneto, anche tutta la Puglia prende ufficialmente posizione nel solco della continuità, rafforzando una convergenza politica e istituzionale che assume ormai una chiara dimensione nazionale ￼.

Oggi si è svolto un incontro istituzionale che ha visto riuniti i Presidenti degli Ordini territoriali pugliesi, neoeletti e uscenti, insieme al Presidente nazionale Elbano de Nuccio.

Un confronto ampio e partecipato, orientato ad analizzare il percorso che condurrà alle prossime elezioni del Consiglio Nazionale e, soprattutto, a condividere una visione comune per il futuro della professione.

Al termine dei lavori, in un clima di forte coesione e piena convergenza programmatica, i Presidenti pugliesi hanno espresso all’unanimità il proprio orientamento politico, confermando la candidatura di Giuseppe Venneri quale Consigliere Nazionale per la Regione Puglia all’interno della lista in via di definizione a sostegno del Presidente de Nuccio ￼.

Ma il dato politicamente più rilevante è il sostegno convinto e compatto alla linea del Presidente nazionale. I Presidenti hanno infatti riaffermato con decisione la fiducia nell’azione di de Nuccio, riconoscendone l’efficacia e i risultati conseguiti nel corso del mandato: dal rafforzamento del ruolo istituzionale della categoria alla costante interlocuzione con le istituzioni, fino all’accresciuta credibilità della professione nel contesto pubblico e sociale￼.

Un apprezzamento esteso anche all’operato collegiale dell’intero Consiglio Nazionale, ritenuto determinante per l’aumento del peso politico-istituzionale dei commercialisti a livello nazionale. Un giudizio che conferma come la scelta della continuità non sia formale, ma il frutto di una valutazione condivisa dei risultati raggiunti e delle prospettive future￼.

Con la presa di posizione unanime degli Ordini di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, la Puglia si aggiunge dunque alle altre macro-aree del Paese che hanno già manifestato il proprio sostegno a de Nuccio. Un segnale politico chiaro che rafforza il profilo di una candidatura fondata su continuità, coesione territoriale e visione nazionale.