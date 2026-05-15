venerdì, 15 Maggio , 26
HomeVideo NewsAnche l'aperitivo protagonista agli Internazionali di tennis
anche-l’aperitivo-protagonista-agli-internazionali-di-tennis
Anche l’aperitivo protagonista agli Internazionali di tennis
Video News

Anche l’aperitivo protagonista agli Internazionali di tennis

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

St-Germain rinnova la partnership anche quest’anno

Roma, 15 mag. – St-Germain rinnova la partnership con gli Internazionali d’Italia di tennis anche quest’anno. Il liquore super-premium, si conferma infatti Official Spritz di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti della Capitale. Ad inaugurare la stagione dell’aperitivo romano è Il St-Germain Spritz, sia all’interno che all’esterno del Foro Italico, tornando dal 28 aprile al 17 maggio all’interno delle principali aree hospitality e del Fan Village, con spazi dedicati al pubblico.”ST-Germain Riviera Club, è il terzo anno che collaboriamo con gli internazionali di tennis a Roma ed è un luogo dove le persone vengono a rilassarsi tra una partita e l’altra, o al termine delle partite. Vengono a gustare il St-Germain Spritz: è un drink floreale con una base di prosecco, soda e St-Germain, che è un liquore premium francese ai fiori di sambuco, un ciuffetto di menta e un po’ di lime” ha dichiarato Luigi Maria Pignatelli, Beverage Curator.Al centro del Fan Village c’è il St-Germain Riviera Club, oasi di stile in cui vivere il torneo in modo immersivo, seguendo le partite in diretta streaming dai campi centrali, concedendosi allo stesso tempo una pausa con l’iconico spritz. Ma l’aperitivo firmato St-Germain non si ferma al solo Foro Italico. Attivati, infatti, diversi flagship in location strategiche, che diventano punti di riferimento anche nel resto della Capitale. Un modo per offrire al pubblico un’estensione dell’esperienza per tutta la durata del torneo. Al centro sempre la convivialità: il piacere di stare insieme, condividere un drink e godersi l’atmosfera di Roma e del tennis.

Previous article
Il wafer senza zuccheri senza rinunciare a gusto e benessere
Next article
Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 15 maggio 2026

POST RECENTI

Video News

Il wafer senza zuccheri senza rinunciare a gusto e benessere

Lago Group si è presentata così al TUTTOFOODMilano, 15 mag. - Lago Group, realtà dolciaria italiana di proprietà del gruppo Bouvard Biscuits, si è...
Video News

L’eccellenza dello Speck Alto Adige IGP al TUTTOFOOD

Moser racconta il connubio tra cultura italiana e nordica Milano, 15 mag. - Al TUTTOFOOD di Milano spazio per la qualità altoatesina, insieme al...
Video News

Gaza, Netanyahu: “Forze israeliane controllano il 60% della Striscia”

C'era chi diceva andatevene, in due anni mostrata la nostra forzaRoma, 15 mag. (askanews) - Le forze israeliane controllano attualmente il 60% della Striscia...
Video News

Cannes, Asghar Farhadi condanna la morte di “innocenti” in Iran

Il regista ha presentato "Histoires parallèle"Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) - Il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi, in conferenza stampa a Cannes, dove ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.