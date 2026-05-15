anche-l’aperitivo-protagonista-agli-internazionali-di-tennis

St-Germain rinnova la partnership anche quest’anno

Roma, 15 mag. – St-Germain rinnova la partnership con gli Internazionali d’Italia di tennis anche quest’anno. Il liquore super-premium, si conferma infatti Official Spritz di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti della Capitale. Ad inaugurare la stagione dell’aperitivo romano è Il St-Germain Spritz, sia all’interno che all’esterno del Foro Italico, tornando dal 28 aprile al 17 maggio all’interno delle principali aree hospitality e del Fan Village, con spazi dedicati al pubblico.”ST-Germain Riviera Club, è il terzo anno che collaboriamo con gli internazionali di tennis a Roma ed è un luogo dove le persone vengono a rilassarsi tra una partita e l’altra, o al termine delle partite. Vengono a gustare il St-Germain Spritz: è un drink floreale con una base di prosecco, soda e St-Germain, che è un liquore premium francese ai fiori di sambuco, un ciuffetto di menta e un po’ di lime” ha dichiarato Luigi Maria Pignatelli, Beverage Curator.Al centro del Fan Village c’è il St-Germain Riviera Club, oasi di stile in cui vivere il torneo in modo immersivo, seguendo le partite in diretta streaming dai campi centrali, concedendosi allo stesso tempo una pausa con l’iconico spritz. Ma l’aperitivo firmato St-Germain non si ferma al solo Foro Italico. Attivati, infatti, diversi flagship in location strategiche, che diventano punti di riferimento anche nel resto della Capitale. Un modo per offrire al pubblico un’estensione dell’esperienza per tutta la durata del torneo. Al centro sempre la convivialità: il piacere di stare insieme, condividere un drink e godersi l’atmosfera di Roma e del tennis.