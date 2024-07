anche-obama-spinge-per-la-rinuncia-di-biden,-il-washington-post:-“l’ex-presidente-non-crede-nella-rielezione”

ROMA – Dopo Nancy Pelosi, Barack Obama. I grandi nomi del Partito Democratico americano spingono per la rinuncia di Joe Biden alle Presidenziali. Secondo il Washington Post, “Obama condivide le preoccupazioni” della base del partito e “ha detto agli alleati che il già difficile percorso di Biden verso la rielezione è diventato ancora più impegnativo dopo il suo dibattito televisivo”.

L’ex presidente, dunque, avrebbe fornito in privato ai suoi alleati una versione ‘più dura’ rispetto a quella pubblica, rimasta invece di sostanziale sostegno alla ricandidatura di Biden.

Obama, riferisce il Washington Post, ha parlato separatamente direttamente con l’inquino della Casa Bianca al telefono dopo il dibattito della notte tra il 27 e 28 giugno scorsi, per offrire il suo sostegno come cassa di risonanza e consigliere privato per il suo ex vicepresidente in difficoltà.

“Il presidente Biden è grato per il costante sostegno del presidente Obama sin dall’inizio di questa campagna come potente messaggero per gli elettori e consigliere fidato direttamente del presidente”, ha riferito in una nota Lauren Hitt, portavoce della campagna di Biden. Un portavoce di Obama ha rifiutato di commentare.

Obama nutrirebbe da tempo dubbi sulle possibilità che il suo partito possa sconfiggere Donald Trump a novembre, avvertendo ripetutamente Biden negli ultimi mesi su quanto sarà difficile la rielezione.

In tutto questo, l’attentato a Trump e il covid contratto da Biden hanno acuito la crisi: “Alcuni democratici chiedono a Biden di abbandonare la corsa presidenziale in mezzo al panico diffuso, Obama non ha espresso questa conclusione”, scrive il WP.

Venerdì Obama è apparso ad una raccolta fondi a New York per gli House Democrats, dove ha ribadito il suo continuo sostegno a Biden. “Ci sono brutte serate di dibattito”, ha scritto Obama sui social media dopo il dibattito del 28 giugno.

In alcune conversazioni, Obama, che da tempo guarda ai dati per ottenere spunti politici, ha detto di essere preoccupato che i sondaggi si stiano allontanando da Biden, che il percorso elettorale dell’ex presidente Donald Trump si stia espandendo e che i donatori stiano abbandonando il presidente.

Mercoledì, Biden ha interrotto il suo tour elettorale a Las Vegas perché è risultato positivo al coronavirus. È tornato a Rehoboth Beach, in Delaware, dove ha una casa per le vacanze, per mettersi in quarantena.

