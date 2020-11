Anche Raiola omaggia Maradona: “Sono napoletano, Diego ci ha portato in un’altra dimensione”

Anche Mino Raiola, il re dei procuratori sportivi, ha commemorato Maradona e ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il World Football Summit. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Sono originario di Napoli, Diego di ha fatto sentire orgogliosi. Vale per il calcio così come per la vita. Ci ha portato in un’altra dimensione col suo modo di essere. Maradona non è mai stato come gli altri, ha fatto sempre quello che voleva e quando lo desiderava. L’ho conosciuto in Argentina, ho pensato che fosse una specie di un miracolo. Questo è un giorno di grande dolore per tutti, per Napoli in particolare”.