Anche Raz Degan rende omaggio a Maradona: il modello in visita ai Quartieri spagnoli – FOTO!

Raz Degan, noto modello israliano è recentemente “balzato” agli onori della cronaca per un posto molto polemico relativo alla gestione mediatica della pandemia. Il suo messaggio condiviso su instagram è stato ripreso da blog, testate giornalistiche e organi di informazione: “Mentre mezzo mondo rimane chiuso in casa, là fuori ribollono i preparativi per servirci una nuova vita a portata di pandemia. E mentre pianificano nuove leggi che incideranno sulla nostra vita, mi chiedo che tipo di mondo avranno in serbo per noi. Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili?”.

Raz Degan ai Quartieri Spagnoli

Il modello, malgrado la zona rossa imposta dal Governo (beninteso, potrebbe anche avere pieno diritto a star lì, non lo possiamo sapere) ha deciso di trascorrere a Napoli la sua vigilia di Natale. Non poteva mancare una foto ai quartieri spagnoli, all’ormai celeberrima “piazzetta Maradona”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CJLxX6IF4kK/?igshid=125xmvmnlr3b3&fbclid=IwAR1QDFco43JkWkGX_v5yRcpdD66pC6_BAVZPu22zoUm4c5ffGQiYi2qRrE4″]

