AGI – La Scuola di Affari Pubblici e Internazionali e il College della prestigiosa università americana Princeton non saranno più associati all’ex presidente e Premio Nobel per la Pace, Thomas Woodrow Wilson. Il suo nome sarà rimosso dall’ateneo in risposta agli appelli della società americana contro il razzismo, sull’ondata scatenata dall’uccisione da parte della polizia di George Floyd.

Wilson, capo della Casa Bianca dal 1913 al 1921, fu studente e poi rettore a Princeton. I libri di storia lo ricordano per la Conferenza di pace dopo la Prima Guerra mondiale, iniziativa che gli valse il Nobel. Ma lo ricordano anche per le sue posizioni segregazioniste e il suo ferreo divieto ai neri di accedere all’università.

L’articolo Anche Woodrow Wilson cade sotto l’onda antirazzista, Princeton cancella il suo nome proviene da Notiziedi.

