anci-giovani-e-cng,-firmato-protocollo-per-formazione-under-35

Domenico Carbone ed Edoardo Italia siglano l’intesa

Roma, 18 feb. (askanews) – “E’ un protocollo importante, è un punto di partenza che andiamo a firmare insieme al Cng. Dobbiamo iniziare a lavorare in maniera il più possibile sinergica tra i Comuni e le associazioni e questo è sicuramente un buon modo per iniziare”. Lo ha detto il sindaco di San Costanzo e Coordinatore nazionale di Anci Giovani, Domenico Carbone, a margine dell’intesa siglata assieme a Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale Giovani.”Il Consiglio Nazionale dei Giovani e Anci Giovani hanno firmato un protocollo davvero importante che rende sinergica la collaborazione tra le amministrazioni con le associazioni a livello territoriale, regionale e nazionale. Si tratta di un protocollo concreto per andare a fare attività, per valorizzare il ruolo delle associazioni giovanili in Italia in un rapporto sinergicamente con le amministrazioni comunali”, ha detto Italia.