mercoledì, 18 Febbraio , 26

Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi

(Adnkronos) - Per portare fuori dai siti di...

Firenze, trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci

(Adnkronos) - Giallo a Scandicci (Firenze), dove il...

Ue, von der Leyen ‘mette in riga’ commissari: “Troppe fughe di notizie”

(Adnkronos) - A Bruxelles parlano anche i muri....

Atp Doha, oggi Sinner-Popyrin – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Oggi,...
anci-giovani-e-cng,-firmato-protocollo-per-formazione-under-35
Anci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35

Anci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35

Video NewsAnci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35
Redazione-web
Di Redazione-web

Domenico Carbone ed Edoardo Italia siglano l’intesa

Roma, 18 feb. (askanews) – “E’ un protocollo importante, è un punto di partenza che andiamo a firmare insieme al Cng. Dobbiamo iniziare a lavorare in maniera il più possibile sinergica tra i Comuni e le associazioni e questo è sicuramente un buon modo per iniziare”. Lo ha detto il sindaco di San Costanzo e Coordinatore nazionale di Anci Giovani, Domenico Carbone, a margine dell’intesa siglata assieme a Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale Giovani.”Il Consiglio Nazionale dei Giovani e Anci Giovani hanno firmato un protocollo davvero importante che rende sinergica la collaborazione tra le amministrazioni con le associazioni a livello territoriale, regionale e nazionale. Si tratta di un protocollo concreto per andare a fare attività, per valorizzare il ruolo delle associazioni giovanili in Italia in un rapporto sinergicamente con le amministrazioni comunali”, ha detto Italia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.