Ancora accuse da Torino: “Perché Milik è partito facendo di testa sua?”

E’ un Pavan al vertriolo quello che commenta le ben note vicende sanitarie che hanno coinvolto Napoli e Juventus. Ecco il prosieguo del suo editoriale choc: “Viene da ridere, pensando che Milik nel frattempo è partito, facendo di testa sua, che la settimana prima la asl di Genova aveva soprasseduto sulla cosa, insomma, ognuno ora decide a suo modo.

I tre punti stasera non ci interessano, semplicemente ci sarebbe piaciuto che fossero seguite le regole condivise tra le società finalizzate a rendere il campionato regolare.

Qualcuno vuole rinviare la partita? Ecco giochiamola domani sera, così al mattino il Napoli fa i suoi tamponi e parte… una provocazione? Si, come non seguire un protocollo condiviso”.

Come può non riconoscere, non solo lui ma tutti i media, che il Genoa avrebbe innescato un effetto domino e che così facendo l’intera Serie A ha evitato problemi ben peggiori?

