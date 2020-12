AGI – Ieri l’occupazione dei banchi del governo. Oggi l’uso dei fischietti e l’esposizione dei cartelli. La protesta della Lega contro i nuovi decreti migranti non si placa. E anche durante la seduta di questo pomeriggio, si è arrivati allo scontro fisico. Il senatore Questore Antonio De Poli (Udc), chiamato a intervenire dalla presidente Elisabetta Casellati per riportare la calma tra gli scranni e nell’emiciclo, al termine delle dichiarazioni di voto sulla fiducia è finito in infermeria insieme a un assistente parlamentare. Ieri era toccato alla capogruppo del Misto, Loredana De Petris, incassare quella che aveva definito “una botta brutta”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ancora caos in Senato, Lega contro decreto Migranti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento