Ancora frecciatine tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Le dichiarazioni di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra destano i malumori dell’attore che si difende dicendo: “Io non vado a dire in giro i dettagli della nostra storia, tu si. Non farmi passare per mostro che tu proprio santa non sei”.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non riescono a superare il conflitto che covano dentro l’uno per l’altro, ma non dicono le vere motivazioni che li hanno portati alla rottura. Anche Antonella Elia e Pupo, e persino al contessa tentano di farsi dire le motivazioni ma interviene Signorini dicendo: “non obbligo nessuno a dire qualcosa che non si vuole dire”. Ecco il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento