Ancora grattacapi per i De Laurentiis: turbolenze non solo a Napoli, anche a Bari c’è aria tesa – CdM

Non c’è pace per la famiglia De Laurentiis, dopo le turbolenze in casa Napoli anche a Bari la situazione non sembrerebbe andare meglio. Dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Cavese, il tecnico Auteri vede la sua panchina traballare vistosamente. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulla delusione della dirigenza e sugli scenari per il futuro.

Bari, squadra in ritiro e tecnico in discussione

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, nel corso della partita con la Cavese “Non ha nascosto la sua delusione, ha manifestato più volte rabbia e sconcerto e ha lasciato gli spalti scurissimo in volto”, afferma l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Squadra in ritiro e il tecnico Gaetano Auteri sotto esame. Secondo il quotidiano, la sua panchina traballerebbe vistosamente e potrebbe a breve saltare. In virtù di questo, sono iniziati a circolare i primi nomi per quanto riguarda la successione in caso di esonero. In pole ci sarebbe Massimo Rastelli, che da allenatore ha conquistato una promozione dalla C alla B ad Avellino, una dalla B alla A sulla panchina del Cagliari, con salvezza centrata campionato successivo. La candidatura è definita “Più di un idea”.

