Cala per il quarto giorno di seguito il numero di nuovi casi di contagio da coronavirus. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 978 quelli delle ultime 24 ore (ieri erano stati 996) per un totale di 270.189 casi in Italia dall’inizio della pandemia. Un calo significativo se si pensa che i tamponi effettuati sono stati 81.050, per un totale di 8.725.909, mentre ieri ne erano stati processati 58.518.

La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7%) è stata registrata oggi in Lombardia, con 242, davanti a Lazio (125) e Campania (102). La Valle d’Aosta è l’unica regione senza nuovi casi.

Ancora in calo i casi nuovi, 978 Coronavirus, otto i decessi

