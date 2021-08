Ancora incendi in Sardegna: in fiamme due ettari di macchia mediterranea

CAGLIARI – Ancora incendi in Sardegna. Sono tre i roghi segnalati oggi dagli uomini del Corpo forestale, uno di questi, a Villagrande (Ogliastra) ha richiesto, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, l’utilizzo di mezzi aerei. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento degli elicotteri si sono concluse alle 13.30, il personale a terra ha proseguito l’attività per alcune ore per mettere in sicurezza l’area.

