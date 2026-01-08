ancora-morti-in-siria:-il-bilancio-sale-a-9-vittime-e-55-feriti

ROMA – Il numero delle persone uccise in operazioni condotte da combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf) ad Aleppo è salito da cinque a nove, mentre i feriti sono 55: a riferirlo da Damasco il ministero della Salute.

Una sua comunicazione è stata rilanciata dall’agenzia di stampa statale Sana. Secondo il ministero, il numero delle vittime civili a seguito di operazioni delle Sdf contro quartieri residenziali di Aleppo è salito a nove morti e 55 feriti. Le Forze democratiche siriane sono una milizia con una componente che fa riferimento alle comunità curde.

I combattimenti hanno contrapposto le Sdf a reparti dell’esercito di Damasco. Secondo funzionari ad Aleppo citati anche dall’emittente del Qatar Al Jazeera, dai quartieri a forte presenza curda di Ashrafieh e Sheikh Maqsoud sono fuggite negli ultimi giorni più di 100mila persone.

Responsabili del ministero della Difesa hanno riferito che l’esercito della Turchia è pronto a offrire il proprio “sostegno” nella lotta contro le Sdf. La milizia denuncia invece un’offensiva di Damasco tesa a costringere alla fuga la popolazione curda dei quartieri di Aleppo. La Siria sta attraversando un periodo di instabilità seguita ad anni di conflitto civile e al rovesciamento del presidente Bashar Assad.

