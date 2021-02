AGI – Imperversa il maltempo: torna la neve a New York mentre l’Europa si trova di nuovo in mezzo alle bufere. A una settimana dalla tempesta polare “Oroena”, torna la neve a New York. Una fitta nevicata interessa tutto lo stato. A Manhattan sono attesi per tra gli otto e i dodici centimetri.

Neve in Europa

Forti nevicate stanno paralizzando l’Olanda e parte del Nord e del Centro della Germania.

L’Olanda è sotto la prima tempesta da più di 10 anni, denominata Darcy, con 30 centimetri di neve che hanno causato l’interruzione del traffico ferroviario, stradale e aereo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ancora neve a New York e in Europa, Italia sferzata da bufere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento