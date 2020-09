AGI – Tre deputati hanno deciso di autosospendersi dal Movimento 5 stelle denunciando le richieste politiche alle quali in questi mesi non sono arrivate risposte con la “ciliegina sulla torta” della e-mail di Davide Casaleggio ‘contro i morosi’ che non versano la quota, gesto considerata “vergognoso“. Lo scrivono Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano su facebook. La prima tra le necessità indicate è che la piattaforma Rousseau diventi di M5s e sia gestita da un organismo eletto democraticamente e “trasparente su ogni spesa”.

“Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al Movimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico possa esserci dietro una presa di posizione così netta”,

L’articolo Ancora scontro in M5s su Rousseau. Tre deputati si autosospendono proviene da Notiziedi.

