Ancora un pari per l’Inter: in Ucraina la partita finisce a reti bianche

Antonio Conte l’aveva detto che quella di stasera sarebbe stata una partita molto complicata. E infatti l’Inter non riesce ad andare oltre lo zero a zero in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Non sono mancate le occasioni da gol per il collettivo nerazzurro, ma è mancata la precisione sotto porta (elemento, questo, che non è mai un dettaglio).

Anche gli ucraini combinano poco per la verità, senza mai spaventare la retroguardia nerazzurra, eccezion fatta per uno svarione di Ahsley Young nel finale di gara. L’Inter torna a casa con un punto e con il rammarico di non aver capitalizzato le tante palle gol create.

