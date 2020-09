Ancora vincenti le scelte di Pirelli al Gp Teruel

La seconda giornata del Pirelli Teruel Round si conclude dopo quattro gare piene di azione, in cui le protagoniste sono sempre state le soluzioni di gamma portate dalla casa di pneumatici milanese. Il fine settimana spagnolo, quinto appuntamento del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike e ospitato ancora una volta dal circuito MotorLand Aragon, è stato dominato dalle vittorie di Ducati e Kawasaki.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) è il protagonista di una intensa Gara 2, caratterizzata nella prima metà dal duello tra il Campione del Mondo in carica e Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) che finisce in terza posizione,

