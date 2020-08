Ancora violenza sui manifestanti a Minsk, la Ue convoca vertice straordinario

(AGI) – Con barricate nelle strade di Minsk, oltre 6 mila arresti, 72 ore di blocco di Internet, decine di feriti e almeno tre morti (secondo stime indipendenti) proseguono da domenica le proteste in Bielorussia contro le elezioni del 9 agosto.

Dalle urne è uscito vincitore il presidente Aleksandr Lukashenko, intenzionato a proseguire con l’uso della forza per mettere a tacere l’opposizione, che denuncia brogli e chiede il riconteggio delle schede. Le autorità hanno ammesso di aver fatto ricorso ad armi da fuoco contro i manifestanti “armati di spranghe” a Brest, nel Sud-Est del Paese, mentre secondo il Comitato Helsinki per i diritti umani,

