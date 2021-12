ROMA – Ed eccola qui di nuovo, Carrie. Dopo le immagini rubate dal set, arriva il trailer di ‘And Just Like That…’, il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV ‘Sex and the City’ del produttore esecutivo Michael Patrick King. I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.

Per promuovere la serie, che segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con le difficoltà della vita e dell’amicizia a cinquanta anni, la casa a mattoni rossi della protagonista a Manhattan è stata messa in affitto, al solo costo di 23 dollari a notte.

LEGGI ANCHE: Sex And The City, l’appartamento di Carrie Bradshaw in affitto su Airbnb

Le riprese di ‘And Just Like That’ sono ancora in corso. Il cast include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie “Sex and the City” è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo ‘And Just Like That’, il trailer italiano del nuovo capitolo di ‘Sex and the city’ proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento