andrea-bianconi-da-barbara-davis-a-houston-con-“zipping-zap”

Milano, 12 gen. (askanews) – La Galleria Barbara Davis di Houston presenta la mostra “Andrea Bianconi: Zipping Zap”, che riunisce nuove opere dell’artista italiano, tra installazioni, disegni e sculture, e approfondisce i temi del ritmo, del movimento e della direzione, elementi centrali nella sua ricerca. Al centro del progetto espositivo vi è la ripetizione di un impulso mentale e visivo che guida lo spettatore in un’esperienza immersiva, in cui il disegno si trasforma in un linguaggio dinamico e in continua evoluzione.

Fulcro dell’esposizione è una installazione site-specific composta da 34 tele trasparenti disegnate a mano, sospese nello spazio della galleria. Le opere creano un labirinto attraversabile, leggero e fluttuante, che invita il pubblico a muoversi tra segni, ritmo e percezione, trasformando il disegno in una vera e propria architettura.

Accanto all’installazione, la mostra presenta una nuova serie di sculture in alluminio, nelle quali Bianconi rielabora il motivo ricorrente della freccia come simbolo di direzione, scelta e trasformazione. Un segno che diventa metafora del percorso umano, proiettato verso il futuro e allo stesso tempo radicato nelle decisioni del passato.

Con “Zipping Zap”, Andrea Bianconi, artista brillante e capace di un pensiero autonomo, propone una riflessione sul divenire e sull’azione, offrendo una visione aperta e positiva in cui intuizione, consapevolezza e movimento si intrecciano, invitando il pubblico a interrogarsi sul concetto di direzione, nello spazio e nella vita.

