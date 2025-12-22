lunedì, 22 Dicembre , 25
andrea-bocelli-illumina-il-madison-square-garden,-sold-out-a-new-york
Andrea Bocelli illumina il Madison Square Garden, sold out a New York

Andrea Bocelli illumina il Madison Square Garden, sold out a New York

Video NewsAndrea Bocelli illumina il Madison Square Garden, sold out a New York
Redazione-web
Di Redazione-web

Spettacolare doppia data nel tempio internazionale della musica

New York, 22 dic. (askanews) – Un successo straordinario per Andrea Bocelli: due serate consecutive sold out al Madison Square Garden di New York, con oltre 37.000 spettatori incantati dalla sua voce unica. In un’atmosfera carica di emozione, il maestro italiano ha anche reso omaggio alla città con una intensa interpretazione di “New York, New York”, brano simbolo della Grande Mela.La doppia tappa al Madison, ormai tradizione del suo tour americano, conferma il successo internazionale di Bocelli capace di conquistare, ogni anno a Natale, uno dei palcoscenici più iconici del mondo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.